POL-FR: Schönau im Schwarzwald: Verdacht Gefährliche Körperverletzung - Zeugensuche

Freiburg (ots) - Am Montag, 28.04.2025, gegen 14.10 Uhr, wurde ein 36-jähriger Pkw-Fahrer auf der Bundesstraße 34 bei Rheinfelden beim mutmaßlichen Fahren unter Drogeneinfluss angehalten und kontrolliert. Kurz zuvor teilte eine Verkehrsteilnehmerin einen Pkw mit, der in Schwörstadt in Schlangenlinien in Richtung Rheinfelden fahren würde. Bei Beuggen konnte die ...

