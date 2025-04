POL-FR: Lörrach: Einbruch in Autohaus

Freiburg (ots) - Am Montag, 28.04.2025, kam es gegen 15.25 Uhr in der Wasserstraße in Freiburg zu einem Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Kenntnisstand wollte eine 43-jährige Pkw-Fahrerin rückwärts in eine Hofeinfahrt fahren und übersah dabei eine auf der Fahrbahn an einem Rollator gehende 88-jährige Fußgängerin. Es kam zur Kollision, bei der die 88-Jährige zu ...

