Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: 88-Jährige bei Verkehrsunfall verletzt - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Montag, 28.04.2025, kam es gegen 15.25 Uhr in der Wasserstraße in Freiburg zu einem Verkehrsunfall.

Nach derzeitigem Kenntnisstand wollte eine 43-jährige Pkw-Fahrerin rückwärts in eine Hofeinfahrt fahren und übersah dabei eine auf der Fahrbahn an einem Rollator gehende 88-jährige Fußgängerin. Es kam zur Kollision, bei der die 88-Jährige zu Sturz kam und verletzt wurde. Sie wurde mit dem Rettungswagen in das St. Josefskrankenhaus gebracht.

Die Polizei (Tel. 0761/882-3100) sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können.

Mw/oec

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell