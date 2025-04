Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Landkreis Waldshut: Mehrere Motorradunfälle mit teilweise schwer Verletzten

Freiburg (ots)

Am vergangenen Wochenenede ereigneten sich mehrere Verkehrsunfälle bei denen Motorräder beteiligt waren. Dabei wurden mehrere Motorradfahrer teils schwer verletzt und mussten in umliegende Krankenhäuser transportiert werden.

Am Freitag, 25.04.2025, wurde ein 57-jähriger Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall gegen 12:00 Uhr leicht verletzt, nachdem er einen Gemeindeverbindungsweg zwischen Obermettiningen und Eggingen in Ühlingen-Birkendorf befahren hatte. Der Mann war vermutlich einem ordnungsgemäß entgegenkommenden Auto ausgewichen und geriet dabei nach rechts in eine steile Böschung. Der 57-Jährige verlor in der Folge die Kontrolle über sein Motorrad, stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Mann wurde vom hinzugerufenen Rettungsdienst versorgt und in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert. Am Motorrad des Mannes entstand Sachschaden in Höhe von wenigen tausend Euro.

Zu einem weiteren Verkehrsunfall mit einem Motorrad kam es am Sonntagnachmittag, 27.04.2025, kurz nach 15:00 Uhr auf der L 159 bei Bonndorf. Dort befuhr ein 72-jähriger Motorradfahrer die Landstraße von Bonndorf in Richtung Tiengen. Aus derzeit nicht näher bekannten Gründen verlor der Mann wohl die Kontrolle über sein Motorrad und kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte. Der 72 Jahre alte Mann wurde vorsorglich mit einem Rettungshubschrauber in eine Freiburger Klinik geflogen. Über die Verletzungen des Mannes ist derzeit noch nichts bekannt. Am Motorrad entstand ein Sachschaden von rund 10.000 EUR.

Ebenfalls am Sonntagnachmittag, 27.04.2025, ereignete sich gegen 15:10 Uhr auf der L 148 bei Todtmoos ein weiterer Verkehrsunfall mit einem Motorrad. Ein 20 Jahre alter Motorradfahrer befuhr wohl als Teil einer größeren Motorradgruppe die L 148 aus Richtung Todtmoos kommend in südliche Richtung. Am Ausgang einer Linkskurve kam der 20-Jährige vermutlich alleinbeteiligt nach rechts an den Fahrbahnrand, streifte eine dort befindliche Bordsteinkante und stürzte. Hierbei wurde der Mann verletzt und musste anschließend durch den Rettungsdienst in eine nahe Klinik gebracht werden. Der Schaden am Motorrad beläuft sich schätzungweise auf rund 3.000 EUR.

Zu einem weiteren schweren Motorradunfall war es am Sonntagabend, 27.04.2025, kurz vor 19:30 Uhr auf der L148 zwischen Wehr und Todtmoos gekommen. Dabei soll ein 23 Jahre alter Motorradfahrer vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit in den rechten Grünstreifen geraten sein. Anschließend stürzte der Mann mit seinem Motorrad und geriet auf die Gegenfahrbahn, wo er mit einer dort befindlichen Schutzplanke zusammen stieß. Der 23-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste ebenfalls mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus nach Freiburg geflogen werden. Der am Motorrad enstandene Sachschaden liegt bei etwa 6.000 EUR.

ak

