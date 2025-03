Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Gegen Fahrzeuge getreten - Zeugen und Geschädigter gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Polizeibeamte haben am Sonntagvormittag (30.03.2025) bei einer Tankstelle an der Schwarenbergstraße eine 44 Jahre alte Frau vorläufig festgenommen, die gegen Fahrzeuge getreten und einen Mann belästigt haben soll. Eine 22-jährige Tankstellenmitarbeiterin beobachtete die 44-Jährige gegen 10.00 Uhr, die mehrfach gegen Fahrzeuge getreten haben soll und alarmierte die Polizei. Die Frau, die sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand, soll außerdem einen Mann im Genitalbereich berührt und gegen sein Auto geschlagen haben. Ob ein Schaden entstanden ist, ist Gegenstand der Ermittlungen. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen brachten die Beamten die 44-jährige Frau in ein psychiatrisches Krankenhaus. Der unbekannte Mann und weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903500 beim Polizeirevier 5 Ostendstraße zu melden.

