Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Vier verletzte Fußgängerinnen nach Verkehrsunfall - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Zwei schwer verletzte und zwei leicht verletzte Fußgängerinnen sowie rund 5.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstag (29.03.2025) an der Mercedesstraße ereignet hat. Eine Gruppe aus drei 21-jährigen Frauen und einer 22-jährigen Frau überquerte gegen 17.10 Uhr mutmaßlich bei Rotlicht die Fußgängerampel auf Höhe der Porsche-Arena. Hierbei wurden sie von einem weißen Pkw Toyota Corolla erfasst, der von einem 31-Jährigen gelenkt wurde und in Richtung Talstraße unterwegs war. Zwei der Frauen erlitten erhebliche Verletzungen, die beiden anderen Frauen wurden leicht verletzt. Drei Fußgängerinnen wurden durch den Rettungsdienst zur weiteren Versorgung in Krankenhäuser gebracht. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904100 bei der Verkehrspolizei zu melden.

