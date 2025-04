Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Verdacht des Raubes - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Montag, 28.04.2025, kurz vor 20.00 Uhr, soll ein unbekannter Mann einem 68-jährigen Mann eine Goldkette vom Hals gerissen haben. Der 68-Jährige war zu Fuß unterwegs und wurde in der Schwarzwaldstraße, im Bereich der Mozartstraße, von dem unbekannten Mann angesprochen. Im weiteren Verlauf habe der Unbekannte den 68-Jährigen getreten und in der Folge diesem seine Goldkette vom Hals gerissen. Der 68-Jährige konnte den Unbekannten kurz festhalten und der Unbekannte warf die Goldkette auf den Boden. Der Unbekannte floh zu Fuß in Richtung Bahnhof. Ein Zeuge nahm noch die Verfolgung auf, verlor den Unbekannten aber im Bereich des Rathauses aus den Augen. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Der Unbekannte sei etwa 20 - 25 Jahre alt, trug eine blau/beige Jogginghose und eine schwarze Weste. Das Kriminalkommissariat Lörrach hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, welche Hinweise zu dem Unbekannten geben können. Das Kriminalkommissariat ist unter der Telefonnummer 07621 176-0 erreichbar.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell