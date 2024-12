Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unfall zwischen Bus und Sattelschlepper

Hildesheim (ots)

Gemarkung Nordstemmen K510 (jb) - Am 13.12.24, gg. 07:55 Uhr kam es auf der Strecke zwischen Rössing und Giesen zu einem Verkehrsunfall mit 2 leichtverletzten Personen. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 56-jähriger Sattelschlepperfahrer die K510 kommend aus Richtung Rössing in Fahrtrichtung Giesen. Kurz nach dem Abzweig von der L460 will er nach links auf einen Wirtschaftsweg abbiegen und setzt dazu den Fahrtrichtungsanzeiger. Der dahinterfahrende 45-jähriger Omnibusfahrer übersieht dies und setzt zum Überholen an. Während des Überholungsvorgang kommt es zur Kollision. Beide Fahrzeuge kommen nach links von der Fahrbahn ab und sind durch den Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit. Die Höhe des Sachschadens ist bislang unbekannt. Beide Fahrzeugführer werden leicht verletzt. Fahrgäste befanden sich zur Unfallzeit nicht im Bus. Die K510 muss während der Bergung der Fahrzeuge für ca. 2 Stunden gesperrt werden. Zu größeren Verkehrsbehinderungen kam es dadurch nicht.

