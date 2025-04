Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Laufenburg: Einfamilienhaus nach Brand vollständig zerstört

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 29.04.2025, wurde gegen 10:15 Uhr ein Wohnhausbrand in der Hübelstraße in Laufenburg-Rotzel gemeldet. Ersten Meldungen zu Folge befanden sich zu diesem Zeitpunkt mindestens eine Person und mehrere Hunde in dem Gebäude.

Beim Eintreffen der Polizei konnte eine Bewohnerin bereits durch die Freiwillige Feuerwehr über eine Leiter gerettet werden. Der Hauseigentümer konnte sich wohl eigenständig aus dem Gebäude begeben. Beide Personen wurden durch den Rettungsdienst versorgt und für weitere medizinische Abklärungen in ein nahes Krankenhaus transportiert. Ein im Gebäude verbliebener Hund konnte nicht gerettet werden und ist mit hoher Wahrscheinlichkeit verendet.

Das Einfamilienhaus, welches zwischenzeitlich in Vollbrand stand, konnte nicht mehr gerettet werden und musste für die Löscharbeiten mit Hilfe eines Baggers kontrolliert zum Einsturz gebracht werden. Der enstandene Sachschaden wird auf einen mittleren sechstelligen Betrag geschätzt.

Für die Löscharbeiten musste die Stromzufuhr im betroffenen Wohngebiet kurzzeitig unterbrochen werden.

Bei dem Einsatz waren neben der Polizei auch mehrere Abteilungen der umliegenden Freiwilligen Feuerwehren, das Deutsche Rote Kreuz, das Technische Hilfswerk, sowie Vertreter der Gemeinde vor Ort. Insgesamt waren über 100 Einsatzkräfte im Einsatz.

Die genaue Brandursache ist noch unklar.

Der Polizeiposten Laufenburg hat die Ermittlungen übernommen.

ak

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell