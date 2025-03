Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Beschädigter Parkscheinautomat

Altenburg (ots)

Altenburg: Am heutigen Morgen (20.03.2025) wurde der Altenburger Polizei ein beschädigter Parkscheinautomat festgestellt. Unbekannte Täter versuchten im Zeitraum vom 19.03. 08:00 Uhr bis zum 20.03.2025 08:00 Uhr den Automaten in der Tiefgarage Rossplan aufzubrechen, was jedoch misslang. Die Unbekannten entfernten sich fortfolgend ohne Beute in unbekannte Richtung. Am Automat entstand Sachschaden in Höhe eines niedrigen vierstelligen Betrages. Die Altenburger Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 03447 / 471-0 zu melden (Bezugsnummer 0072227/2025). (AK)

