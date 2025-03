Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Versuchten Diebstahl

Gera (ots)

Bocka: Ein 57-jähriger Hauseigentümer eines Bauerngehöftes in Großbocka bemerkte am Samstag, den 15.03.2025 gegen 13:30 Uhr, wie sich eine unbekannte männliche Person in einem Zimmer des Hauses aufhielt und Schubladen durchwühlte. Der 57-Jährige sprach den Unbekannten daraufhin an, worauf dieser unerkannt floh. Nach ersten Informationen hat sich der unbekannte Täter durch die unverschlossene Haustür Zugang zum Objekt verschafft. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen des Geschehens sich unter der Telefonnummer 0365 / 829-0 zu melden (Bezugsnummer 0071277/2025). (AK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell