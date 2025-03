Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Garteneinbrüche in Wünschendorf und Weida

Greiz (ots)

Berga-Wünschendorf. Zwischen dem 16.03.2025 und dem 19.03.2025 drangen unbekannte Täter in zwei Gartenlauben der Kleingartenanlage "Am Sonnenhang" in Wünschendorf ein. Die unbekannten Täter hebelten die Eingangstüren der Lauben auf und entwendeten Elektrogeräte, Solarleuchten und Propangasflaschen (Bezugsnummern 71460/2025, 71472/2025). Auch in der Gartenanlage "Weidatal" kam es zu einem Einbruch, wobei Elektrogeräte gestohlen wurden (Bezugsnummer 71487/2025). Der Stehlschaden wird in beiden Gartenanlagen auf einen mittleren 3-stelligen Betrag geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 03661 / 621-0 zu melden. (BF)

