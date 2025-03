LPI-G: Zeugen zu Graffitischmiererei gesucht

Greiz (ots) - Berga-Wünschendorf. Zwischen dem 16.03.2025 und dem 19.03.2025 drangen unbekannte Täter in zwei Gartenlauben der Kleingartenanlage "Am Sonnenhang" in Wünschendorf ein. Die unbekannten Täter hebelten die Eingangstüren der Lauben auf und entwendeten Elektrogeräte, Solarleuchten und Propangasflaschen (Bezugsnummern 71460/2025, 71472/2025). Auch in der Gartenanlage "Weidatal" kam es zu einem Einbruch, ...

