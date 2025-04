LPI-NDH: Beutegut zum Abtransport bereitgestellt - Diebstahl blieb aus

Nordhausen (ots) - Am Dienstag, kurz nach 11 Uhr, wurde die Polizei darüber informiert, dass es in der Grimmelallee zu einem Unfall zwischen einem Pkw und einem Fahrradfahrer kam. Die Polizeibeamten konnten feststellen, dass an beiden Fahrzeugen keine Spuren zu erkennen waren, die auf einen Zusammenstoß hindeuteten. Nach bisherigen Ermittlungen war der Fahrradfahrer vor Schreck gestürzt. Der Radfahrer wurde leicht verletzt und in das örtliche Klinikum gebracht. ...

