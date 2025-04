LPI-NDH: Mann stoppt Harzer Schmalspurbahn

Sondershausen (ots) - Eine Diebstahlsanzeige sowie ein zwölfmonatiges Hausverbot erwartet einen Ladendieb in der Musik- und Bergstadt. Der Mann entwendete in einem Einkaufszentrum in der Frankenhäuser Straße verschiedene Werkzeuge und Spirituosen. Der 44-Jährige wollte wiederrechtlich ohne zu bezahlen durch den Kassenbereich den Markt verlassen. Ein Mitarbeiter stellte den Mann und informierte die Polizei. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

