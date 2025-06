Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen/Böblingen bis Nufringen: Unbekannter belästigt 19-Jähriger sexuell

Ludwigsburg (ots)

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg sucht Zeugen, die am Mittwoch (25.06.2025) gegen 15.15 Uhr eine sexuelle Belästigung in der S-Bahn 1 zwischen Stuttgart-Vaihingen und Nufringen beobachtet haben bzw. Hinweise zum unbekannten Täter geben können. Gegen 15.05 Uhr stieg eine 19 Jahre alte Frau in die S-Bahn ein und setzte sich in ein Vierer-Abteil auf einen Gangplatz. Ihr gegenüber saß bereits ein Mann am Fenster. Etwa nach 10 Minuten begann der unbekannte Täter den Oberschenkel der Frau zu berühren. Die 19-Jährige versuchte dies durch Wegdrehen zu verhindern. Doch der Täter fasst sie weiterhin an und packte ihren Oberschenkel einmal auch kräftig, bevor er in Nufringen ausstieg. Die 19-Jährige stieg schließlich in Herrenberg aus und erstattete direkt Anzeige beim Polizeirevier. Sie beschrieb den Täter als zwischen 65 und 70 Jahren alt mit einer knolligen Nase. Der Mann soll mit einer schwarzen Schildmütze, einem T-Shirt und einer beigen kurzen Hose bekleidet gewesen sein. Außerdem trug eine Sonnenbrille mit orangefarbenen Gläsern. Die Kriminalpolizei nimmt Hinweise unter Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail: hinweise.kripo.boeblingen@polizei.bwl.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell