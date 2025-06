Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Holzgerlingen: Pedelecs von Fahrradträger gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Zwei Pedelecs des Herstellers Cube entwendeten noch unbekannte Täter am Mittwoch (25.06.2025) zwischen 0.00 Uhr und 5.00 Uhr in der Hülbenstraße in Holzgerlingen. Die beiden Fahrräder im Wert von insgesamt etwa 8.000 Euro waren auf einem Fahrradträger an einem Mercedes gesichert. Der an dem Fahrradträger entstandene Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07031 13-2500 oder per E-Mail an boeblingen.prev@polizei.bwl.de mit dem Polizeirevier Böblingen in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell