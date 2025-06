Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Radfahrerin schwer verletzt

LK Gotha (ots)

Am Freitagabend gegen 20:20 Uhr wurde eine 43jährige Radfahrerin auf der Kreisstraße zwischen Friemar und Pferdingsleben schwer verletzt, als sie nach der Kollision mit einem vorbeifahrenden Pkw stürzte. Der 56jährige Mercedesfahrer übersah nach ersten Erkenntnissen die Radfahrerin und streifte diese, während er an ihr vorbeifuhr. Die Radfahrerin wurde zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Kreisstraße voll gesperrt. (ri)

