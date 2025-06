Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verfolgungsfahrt mit Kraftrad zwischen Ilmenau u. Bücheloh endet im Krankenhaus - Zeugensuche!

Ilmenau (ots)

Am Samstag Abend gegen 20:20 Uhr sollte in Ilmenau, Auf dem Mittelfeld ein Kraftrad ohne Kennzeichen einer Verkehrskontrolle unterzogen werden.

Der 37-jährige Kradfahrer missachtete die Anhaltesignale der Polizei u. setzte seine Fahrt grob verkehrswidrig u. rücksichtslos mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Bücheloher Straße fort. Dabei überholte er mehrere Fahrzeuge trotz Gegenverkehr u. missachtete das Rotlicht einer Ampel auf Höhe einer Tankstelle. Am Ortsausgang Ilmenau in Richtung Bücheloh kam es durch den Kradfahrer zu weiteren Überholmanövern, bei denen der Gegenverkehr bremsen bzw. anhalten musste, um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden. In der weiteren Folge flüchtete der Mann mit seinem Krad in der Ortslage Bücheloh über einen Forstweg in Richtung Talsperre Heyda. Auf Höhe des sog. "Kleiner Eichelsee" stürzte der Kradfahrer in einer Rechtskurve u. versuchte anschließend fußläufig zu flüchten. Im Rahmen der Nacheile konnten die Einsatzkräfte den 37-Jährigen, trotz Widerstandshandlungen festnehmen. Da der Mann bei dem Verkehrsunfall verletzt wurde, musste dieser in einem Krankenhaus medizinisch behandelt werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von 2,46 Promille. Außerdem war er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis u. das Kraftrad weder zugelassen, noch versichert.

Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet u. zu Beweiszwecken eine Blutentnahme durchgeführt.

Hinweise bzw. Meldungen in diesem Zusammenhang nimmt die PI Arnstadt-Ilmenau (Tel. 03677/601-124) unter der Hinweisnummer 0152702/2025 entgegen. (nn)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell