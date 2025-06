Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Polizeieinsatz

Eisenach (ots)

Am Freitag, den 13. Juni 2025, wurde für die Zeit von 20.15 Uhr bis 23.00 Uhr ein Fackelmarsch anlässlich des Burschentages der Deutschen Burschenschaft 2025 mit Totengedenken angemeldet. Der Marsch führte vom Marktplatz/Georgenkirche über die Lutherstraße, Frauenplan, Johann-Sebastian-Bach-Straße zum Burschenschaftsdenkmal. Es nahmen etwa 300 Personen teil. Für den Freitag wurde außerdem zwischen 19.00 Uhr und 19.45 Uhr eine Standkundgebung durch den DGB unter dem Motto "Den Burschentag zum Desaster machen" auf dem Eisenacher Markt angemeldet. Hier nahmen ca. 20 Personen teil. In der Zeit von 20.00 Uhr bis 22.00 Uhr fand eine Kundgebung mit Aufzug zum Thema "Gegen jegliche Gewaltverherrlichung - Burschenschaften den Kampf ansagen" mit bis zu 80 Teilnehmern in der Spitze statt. Durch den Verein "Hedwig e.V." wurde eine Gegenkundgebung zum Fackelmarsch in der Zeit von 20.00 Uhr bis 23.00 Uhr unter dem Motto "Musik statt Mützen" angemeldet. Die Kundgebung wurde auf dem Panoramaweg abgehalten. An dieser nahmen knapp zehn Personen teil. Zur Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie eines störungsfreien und friedlichen Ablaufs der Veranstaltung sowie der Kundgebungen waren Polizeikräfte der LPI Gotha und der Bereitschaftspolizei Thüringen eingesetzt. Die Versammlungen verliefen friedlich und störungsfrei. (ah)

