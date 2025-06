Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Achtung Trickbetrug

Hörsel (Landkreis Gotha) (ots)

Gestern wurde der Gothaer Polizei ein Fall von Trickbetrug bekannt, bei welchem Unbekannte als vermeintliche Polizeibeamte agierten. Senioren erhielten einen Anruf, bei dem ihnen glaubhaft gemacht wurde, dass es in deren Nachbarschaft zu mehreren Einbrüchen gekommen sei. Ein Beamter würde Wertgegenstände an deren Wohnanschrift abholen und diese sicher verwahren. Die Senioren übergaben in der Mittagszeit Gegenstände (unter anderem Schmuck) im geschätzten Wert eines mittleren vierstelligen Eurobetrages. Der "Abholer" kann wie folgt beschrieben werden: -männlich -geschätztes Alter: 35 Jahre -170-175 cm groß, schlanke Gestalt -schwarzes, kurzes Haar, dunkle Augen, ovales Gesicht, kein Bart, "möglicher Südländer" - kein Brillenträger - bekleidet mit blauer Jeans, cremefarbenem Sweatshirt mit schwarzen Streifen - sprach Hochdeutsch ohne Akzent Personen, welche den unbekannten Täter in Hörsel wahrgenommen haben oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit dem Tatgeschehen getätigt haben, werden gebeten sich mit der Gothaer Polizei unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0151060/2025) in Verbindung zu setzen. Da die Betrüger hauptsächlich Senioren als potentielle Opfer auswählen, empfiehlt die Polizei Angehörigen mit ihren Eltern über diese Art der Betrugsmasche zu sprechen. Die Polizei weist nochmals darauf hin: geben Sie keine persönlichen Daten von sich Preis, lassen Sie sich nicht drängen oder unter Druck setzen, beenden Sie solche Anrufe umgehend und wenden Sie sich an eine Polizeidienststelle. Weitergehende Informationen zu diesem Thema erhalten Sie unter: https ://polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-durch-falsche-p olizisten/oder bei der polizeilichen Beratungsstelle der Landepolizeiinspektion Gotha unter der Rufnummer 03621-781504. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell