LPI-GTH: Zeugensuche- Ergänzungsmeldung

Hörsel (Landkreis Gotha) (ots) - Gestern wurde der Gothaer Polizei ein Fall von Trickbetrug bekannt, bei welchem Unbekannte als vermeintliche Polizeibeamte agierten. Senioren erhielten einen Anruf, bei dem ihnen glaubhaft gemacht wurde, dass es in deren Nachbarschaft zu mehreren Einbrüchen gekommen sei. Ein Beamter würde Wertgegenstände an deren Wohnanschrift abholen und diese sicher verwahren. Die Senioren übergaben in der Mittagszeit Gegenstände (unter anderem ...

