POL-OF: Nach Auseinandersetzung in Einkaufsmarkt: Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Hainburg (ots)

(lei) Nach einer gewalttätigen Auseinandersetzung in einem Einkaufsmarkt in den "Fasanerie-Arkaden" am Samstagmorgen (wir berichteten) befindet sich der 38-jährige Tatverdächtige nunmehr in einer Justizvollzugsanstalt. Er wurde am Sonntag einem Haftrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete. Die Polizei sucht weiterhin nach Zeugen (Hinweise bitte an die 069 8098-1234).

