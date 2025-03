POL-OF: Dachstuhl in Vollbrand

Hainburg (ots) - Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt/Zweigstelle Offenbach und des Polizeipräsidiums Südosthessen Nach Auseinandersetzung in Einkaufsmarkt in Hainburg: Schnelle Festnahme des 38-jährigen Tatverdächtigen (as) Gegen 09:50 Uhr kam es in einem Supermarkt in den ...

mehr