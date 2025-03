Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt/Zweigstelle Offenbach und des Polizeipräsidiums Südosthessen: Schnelle Festnahme des 38-jährigen Tatverdächtigen

Hainburg (ots)

Nach Auseinandersetzung in Einkaufsmarkt in Hainburg: Schnelle Festnahme des 38-jährigen Tatverdächtigen

(as) Gegen 09:50 Uhr kam es in einem Supermarkt in den "Fasanerie-Arkaden" in Hainburg zu einer Auseinandersetzung, bei dem ein 32-jähriger Mann aus Langenselbold mit einem Messer angegriffen und dabei verletzt wurde. Der Geschädigte wurde in ein Krankenhaus zur medizinischen Versorgung verbracht. Der 38-Jährige Tatverdächtige aus Groß-Gerau, nachdem zunächst gefahndet wurde, stellte sich gegen 13 Uhr selbst bei der Polizei in Groß-Gerau. Der Beschuldigte wurde vorläufig festgenommen. Die Staatsanwaltschaft Darmstadt und die Kriminalpolizei Offenbach haben die Ermittlungen aufgenommen. Weitere Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an. Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei in Offenbach.

Medienvertreterinnen und -vertreter richten sich bei Anfragen bitte an die gemeinsame Pressestelle der Staatsanwaltschaft Darmstadt/Zweigstelle Offenbach.

