POL-OF: Festnahme auf frischer Tat: 36-Jähriger nach Verdacht des Diebstahls in U-Haft

Offenbach (ots)

(cb) Ein mutmaßlicher Ladendieb soll am Mittwochvormittag mehrere Schildkappen aus einem Bekleidungsgeschäft in der Kaiserstraße geklaut haben und mit der Ware im Wert von etwa 800 Euro geflüchtet sein. Dieselbe Masche soll der 36-Jährige am Donnerstag kurz vor 16 Uhr im gleichen Geschäft angewandt haben. Er soll sich gerade wiederholt etliche Kappen im Wert von 900 Euro geschnappt haben und wollte mit seiner Beute flüchten, als ihn der Ladeninhaber stellte und der herbeigeeilten Polizei übergab. Daraufhin nahmen die Schutzleute den Offenbacher fest. Auf der Dienststelle erfolgte unter anderem die erkennungsdienstliche Behandlung, bevor er vorübergehend in das Polizeigewahrsam verbracht wurde. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erfolgte die Vorführung des Offenbachers am Freitag bei einem Haftrichter des zuständigen Amtsgerichtes. Dieser ordnete die Untersuchungshaft gegen den 36-Jährigen an, sodass dieser nun in einer Justizvollzugsanstalt einsitzt.

Offenbach, 07.03.2025, Pressestelle, Claudia Benneckenstein

