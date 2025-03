Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Auto kam von der Fahrbahn ab und krachte in Mauer und BMW stand in Flammen

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. Auto kam von der Fahrbahn ab und krachte in Mauer - Hanau / Steinheim

(cb) Eine Mercedes-Fahrerin war am Sonntagnachmittag gemeinsam mit einer Jugendlichen in ihrem Wagen auf der Offenbacher Landstraße in Richtung Mühlheim unterwegs, als sie mit dem Wagen in eine Betonmauer krachte. Ersten Erkenntnissen nach, verlor die 26-Jährige, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, die Kontrolle über den Mercedes, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und krachte in der Folge in die Mauer. Fahrerin sowie Beifahrerin erlitten durch den Unfall leichte Verletzungen. Der graue Wagen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird mit 41.000 Euro angegeben. Zeugen wenden sich bitte telefonisch an die Ermittler der Polizeistation Großauheim (telefonische Erreichbarkeit 06181 9597-0).

2.BMW stand in Flammen - Bundesautobahn 66 / AS Bad Soden-Salmünster

(cb) Ein grauer BMW hat am Freitag, gegen 12.45 Uhr, auf der Bundesautobahn 66 in Fahrtrichtung Fulda zwischen den Anschlussstellen Bad Soden-Salmünster und Steinau gebrannt. Ersten Erkenntnissen nach brach das Feuer im Motorraum des 3'er BMWs aus. Die hinzugerufene Feuerwehr konnte den Fahrzeugbrand schnell löschen. Aufgrund der Löscharbeiten sowie der anschließenden Bergung des Fahrzeuges kam es zu Verkehrsbehinderungen.

Offenbach, 07.03.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

