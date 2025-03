Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Vorwurf des schweren Raubes: Schnelle Festnahme eines Tatverdächtigen, der nun in Untersuchungshaft sitzt; Kripo bittet um weitere Hinweise zu zwei noch unbekannten Mittätern

Hanau (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Hanau und des Polizeipräsidiums Südosthessen

(lei) Nur wenige Minuten nach dem Eingang des Notrufs gelang herbeigeilten Polizeibeamten die Festnahme eines Tatverdächtigen, gegen den nun wegen Verdachts des schweren Raubes ermittelt wird. Zu verdanken war die Ergreifung des 22-Jährigen einer aufmerksamen Zeugin, die am frühen Freitagmorgen schnell handelte und gegen 2.25 Uhr die 110 gewählt hatte. Sie gab an, dass in der Straße "Am Tümpelgarten" gerade ein Mann von drei anderen Männern vor der Hausnummer 27a überfallen werde. Beim Eintreffen der Polizisten rannten die drei Angreifer in unterschiedliche Richtungen davon, der 22-Jährige konnte jedoch umgehend gestellt werden.

Den ersten Ermittlungen zufolge war das Opfer, ein 21-Jähriger, dort zuvor zu Fuß unterwegs, als ihn das Trio anhielt und zur Herausgabe von Bargeld aufforderte. Unter anderem soll durch einen der drei Angreifer Pfefferspray gegen den Hanauer eingesetzt worden sein, woraufhin dieser zu Boden ging. Anschließend sollen sie ihm Bargeld abgenommen haben, ehe anschließend bereits die Polizei eintraf.

Der 21-Jährige erlitt letztlich Reizungen der Augen und Schürfunden an Händen, Armen und Beinen. Die beiden flüchtigen Komplizen können wie folgt beschrieben werden: Einer war etwa 20 Jahre alt, circa 1,70 Meter groß und trug eine schwarze Jogginghose sowie ein schwarzes Basecap. Der andere war größer als 1,80 Meter und mit einer dunklen Jacke und einer Jeanshose bekleidet.

Der Festgenommene wurde unter anderem zur Durchführung einer Blutentnahme mit auf die Wache genommen und vorübergehend ins Gewahrsam verbracht. Im Zuge einer richterlichen Vorführung beim Amtsgericht Hanau ordnete ein Ermittlungsrichter am Freitagmittag die Untersuchungshaft gegen den Verdächtigen an. Er sitzt nunmehr in einer Justizvollzugsanstalt ein.

Die Ermittlungen, auch zu den Hintergründen und den einzelnen Tathandlungen, dauern weiter an.

Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen oder zu den beiden flüchtigen Personen geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-123 bei der Kriminalpolizei in Hanau.

Medienvertreterinnen und -vertreter richten sich bei Anfragen bitte an die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Hanau.

Offenbach, 07.03.2025, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell