Polizei Münster

POL-MS: Festnahme nach räuberischem Diebstahl - 45-Jähriger in Haft

Münster (ots)

Am Dienstagmittag (22.10., 12:50 Uhr) haben Polizeibeamte einen 45-Jährigen nach einem räuberischen Diebstahl festgenommen.

Ladendetektive beobachteten in einem Geschäft in der Ludgeristraße, wie der 45-Jährige mit einem vollen Schuhkarton in die Umkleidekabine ging. Anschließend kam der Mann mit neuen Schuhen an den Füßen aus der Kabine, stellte den leeren Karton ab und verließ das Geschäft, ohne vorher zu bezahlen.

Die Detektive sprachen den Mann an und stoppten ihn auf der Windthorststraße. Als sie die Polizei riefen, versuchte der Ladendieb, sie mit seinem Gürtel zu schlagen. Die Detektive konnten den Mann bis zum Eintreffen der Polizei festhalten.

Die Einsatzkräfte nahmen den Mann vor Ort fest. Bei der Durchsuchung fanden sie in seiner Jackentasche ein Messer und stellten es sicher.

Ein Richter folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft und erließ einen Untersuchungshaftbefehl gegen den 45-Jährigen mit ukrainischer Staatsangehörigkeit.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell