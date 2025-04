Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/ Bramsche: Mehrere Diebstähle von Autoteilen- Zeugen gesucht

Osnabrück (ots)

In der Zeit von Samstag auf Montag kam es zu mehreren Diebstählen von Autoteilen in Osnabrück und Bramsche. In der Zeit von Samstagmittag 13.00 Uhr bis Montagmorgen 06.00 Uhr drangen Unbekannte unerlaubt auf das Gelände eines Autohauses in der Carl-Fischer-Straße in Osnabrück und brachen zwei verschlossenen Autos der Marke Mercedes-Benz auf. Die Kriminellen entwendeten neben den Leichtmetallrädern auch weitere Autoteile.

In der Zeit von Montagmorgen 04.00 Uhr bis Montagmorgen 06.00 Uhr trieben Diebe ihr Unwesen in Bramsche. Auch hier gelangten Unbekannte unerlaubt auf das Gelände eines Autohauses in der Maschstraße. Die Kriminellen bockten einen Mercedes- Benz mittels Pflastersteinen auf und entwendeten alle vier Räder.

Die Polizei Osnabrück und die Polizei Bramsche bitten nun Zeugen, die Hinweise zu den Taten und/oder den unbekannten Tätern geben können, sich telefonisch unter 0541/ 327-2515 (Osnabrück) oder 05461/94530 (Bramsche) zu melden.

