POL-OS: Hilter: 62-jähriger Radfahrer bei Verkehrsunfallflucht leicht verletzt- Zeugen gesucht

Osnabrück (ots) - In der Nacht zu Samstag wurde eine Polizeistreife gegen 00:40 Uhr auf ein Kraftfahrzeugrennen aufmerksam. In Höhe der roten Ampel an der Hansastraße, Ecke Mühleneschweg, positionierten sich in Fahrtrichtung stadtauswärts ein 4er und ein 5er BMW nebeneinander. Mit aufheulenden Motoren und ...

mehr