Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Illegales Kraftfahrzeugrennen auf der Hansastraße - Fahranfänger nun wieder Fußgänger

Osnabrück (ots)

In der Nacht zu Samstag wurde eine Polizeistreife gegen 00:40 Uhr auf ein Kraftfahrzeugrennen aufmerksam. In Höhe der roten Ampel an der Hansastraße, Ecke Mühleneschweg, positionierten sich in Fahrtrichtung stadtauswärts ein 4er und ein 5er BMW nebeneinander. Mit aufheulenden Motoren und Handzeichen aus den geöffneten Fenstern signalisierten die Fahrzeuginsassen ihr Vorhaben. Als die Ampel auf Grün umsprang rasten die Autos los. Der 4er BMW bog nach wenigen hunderten Metern auf den Parkplatz eines Grundstücks ab. Die Streife folgte dem Fahrzeug, um es zu kontrollieren. Am Steuer des 4er BMW trafen die Polizisten auf einen 19-jährigen Mann aus Georgsmarienhütte. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft beschlagnahmten die Beamten den Führerschein des Fahranfängers.

Die Polizei leitete ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Teilnahme an einem nicht erlaubten Kraftfahrzeugrennen ein. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell