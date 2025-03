Polizei Lippe

POL-LIP: Blomberg - Betrunkener verursacht Unfall und leistet Widerstand

Lippe (ots)

In der Nacht zu Sonntag befuhr ein 39jähriger aus Bayreuth mit seinem BMW gegen 01:15 Uhr den Hellweg (B1) in Blomberg in Fahrtrichtung Innenstadt. Nach Zeugenaussagen fuhr er hierbei bereits längere Zeit mit Schlangenlinien und drohte in den Straßengraben zu fahren. Im Kreuzungsbereich Hellweg/ Feldohlentrup fuhr in den Kreuzungsbereich ein, als die Ampel für ihn Rotlicht anzeigte. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem Audi eines 22jährigen Blombergers, der von der Straße "Feldohlentrup" bei für ihn Grünlicht anzeigender Lichtzeichenanlage nach links auf die B1 Richtung Paderborn abbiegen wollte. Beide Fahrzeuge wurden bei dem Unfall stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Die beiden Fahrzeuginsassen blieben glücklicherweise unverletzt. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der 39jährige erheblich alkoholisiert war. Zudem zeigte er einen ungarischen Führerschein vor, welcher Fälschungsmerkmale aufwies. Er besteht somit weiterhin der Verdacht, dass der Unfallverursacher nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Bei der angeordneten Blutprobe leistete er zudem erheblichen Widerstand und verletzte einen Polizeibeamten. Die Nacht verbrachte der renitente Unfallfahrer dann im Gewahrsam der Polizei. Auf ihn kommt ein umfangreiches Strafverfahren zu.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell