POL-LIP: Augustdorf - zwei Personen nach Zusammenstoß mit Baum schwer verletzt

Lippe (ots)

Ein 23-jähriger Detmolder befuhr mit seinem Pkw Skoda in der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 00:30 Uhr die Waldstraße in Augustdorf in Fahrtrichtung Augustdorf. Nach Zeugenaussagen tat er dies mit stark überhöhter Geschwindigkeit, wobei er mehrere vor ihm fahrende Fahrzeuge überholte. Offensichtlich aufgrund der überhöhten Geschwindigkeit kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß dort gegen zwei Bäume. Anschließend drehte sich der stark beschädigte Skoda mehrfach und kam dann auf der Fahrbahn zum Stehen. Der im Fahrzeug eingeklemmte Fahrzeugführer musste durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeugwrack geborgen werden und war zunächst nicht ansprechbar. Sein 22jähriger Beifahrer konnte das Fahrzeug selbstständig verlassen, wurde aber ebenfalls schwer verletzt. Beide Personen wurden durch Rettungswagen in Krankenhäuser verbracht. Da im Fahrzeug Alkoholgeruch festgestellt wurde und nicht auszuschließen war, dass der Fahrzeugführer Alkohol konsumiert hatte, wurde ihm eine Blutprobe entnommen sowie sein Führerschein sichergestellt. An dem Pkw entstand Totalschaden in Höhe von ca. 12000 Euro. Die Unfallstelle war für die Dauer der Unfallaufnahme bis ca. 03:00 Uhr gesperrt.

