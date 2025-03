Polizei Lippe

POL-LIP: Kalletal - 2 Motorradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Lippe (ots)

Am Samstagnachmittag gegen 14:50 Uhr befuhren ein 64jähriger sowie ein 71jähriger aus Bielefeld mit ihren Motorrädern die in Richtung Heidelbeck. In einer Kurve am Osterberg verlor der 71jährige aus bislang ungeklärten Gründen die Kontrolle über sein Kraftrad. Er bremste und machte eine Gegenbewegung, um einen Sturz zu verhindern. Der nachfolgende 64jährige fuhr daraufhin auf den Vorausfahrenden auf. Dieser stürzte und musste schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 64jährige verletzte sich leicht.

