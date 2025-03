POL-LIP: Detmold - versuchter Einbruch in Wohnhaus

Polizei Lippe

In der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 03:20 Uhr wurden Bewohner eines Hauses "Am Jahnplatz" in Detmold durch Geräusche geweckt. Bei einer Nachschau stellten sie fest, dass eine unbekannte männliche Person versuchte, über ein im Hinterhof gelegenes Fenster in das Haus zu gelangen. Auf Ansprache flüchtete der Mann, der weiße Stiefel trug. Zeugen, die in dem Bereich verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zu der Person machen können werden gebeten, sich mit der Polizei Detmold unter Tel. 05231/609-0 in Verbindung zu setzen.

