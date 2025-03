Polizei Lippe

POL-LIP: Lügde - Traktor kippt auf die Seite- 37jähriger wird schwer verletzt

Lippe (ots)

Am Samstag gegen 16:50 Uhr befuhr ein 34jähriger aus Bad Pyrmont mit einem Traktor mit Ladefläche die Siemensstraße in Lügde. Weitere Insassen des Traktors waren ein 33jähriger auf dem Beifahrersitz sowie ein 37jähriger, beide ebenfalls aus Bad Pyrmont. Aus bislang ungeklärter Ursache kippte der Traktor in einer Kurve auf die rechte Seite, wodurch der 37jährige von der Ladefläche fiel und sich schwerste Verletzungen zuzog. Er wurde mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der Beifahrer wurde ebenfalls schwer verletzt durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, der Fahrzeugführer verletzte sich leicht. Da bei dem Fahrzeugführer Alkoholgeruch festgestellt wurde, wurde ein Blutprobe entnommen sowie sein Führerschein sichergestellt. Zur genauen Ermittlung der Unfallursache wurde ein spezielles Unfallaufnahmeteam aus Bielefeld hinzugezogen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell