Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Jettingen: Kupferkabel aus Rohbau gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter entwendeten in der Nacht zum Mittwoch (25.06.2025) drei Kabeltrommeln mit insgesamt etwa 1100 Metern Kupfer, die in einem Rohbau in der Öschelbronner Straße in Unterjettingen gelagert waren. Der Wert des Buntmetalls dürfte bei etwa 1.200 Euro liegen.

Für sachdienliche Zeugenhinweise stehen beim Polizeiposten Gäu die Tel. 07032 95491-0 sowie die E-Mail-Adresse herrenberg.prev@polizei.bwl.de zur Verfügung.

