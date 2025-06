Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Unfall mit Radlader in der Mahdentalstraße

Ludwigsburg (ots)

Neben Polizei und Rettungsdienst rückte auch die Feuerwehr am Mittwoch (25.06.2025) in die Mahdentalstraße in Sindelfingen aus, nachdem sich dort gegen 08.45 Uhr ein Verkehrsunfall ereignet hatte.

Eine 90 Jahre alte BMW-Lenkerin fuhr in Richtung Innenstadt, während ein 56-Jähriger Fahrer eines Radladers im Bereich einer Baustelle tätig war, die sich zwischen den Einmündungen Schwertstraße und Eschenbrünnlestraße befindet. Mutmaßlich übersah der 56-Jährige die BMW-Lenkerin, als er mit dem Radlader rangierte und dabei rückwärts in die Mahdentalstraße fuhr. Das Heck des Radladers kollidierte daraufhin mit dem BMW. Durch die Wucht der Kollision wurde die 90-Jährige in dem Pkw eingeschlossen. Die Feuerwehr befreite die Seniorin aus dem Fahrzeug, die den bisherigen Erkenntnissen unverletzt blieb. Vorsorglich wurde sie vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 12.000 Euro. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Bis etwa 10.40 Uhr musste die Mahdentalstraße in beide Richtung gesperrt werden, was zu einem erhöhten Stauaufkommen führte.

