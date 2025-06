Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg/Sindelfingen: falsche Bankmitarbeiter erbeuten mehrere Tausend Euro

Ludwigsburg (ots)

Ein noch unbekannter Täter rief am Dienstagnachmittag (24.06.2025) bei einer 72 Jahre alten Leonbergerin an und gab sich als Bankmitarbeiter aus. Der Anrufer machte der Seniorin durch geschickte Gesprächsführung glaubhaft, dass es auf ihrem Girokonto zu Auffälligkeiten gekommen sei und forderte sie auf, eine Fernwartungssoftware auf ihren Computer zu laden. Danach sollte sich die 72-Jährige in ihr Online-Banking einloggen und mehrere Aufträge mit Hilfe einer TAN-App bestätigen. Als der Betrug auffiel, ließ die Frau ihr Konto sofort sperren und erstattete Anzeige bei der Polizei.

Mit einem ähnlichen Vorgehen sah sich bereits eine Woche zuvor (Dienstag, 17.06.2025) eine 64 Jahre alte Sindelfingerin konfrontiert. Auch von ihrem Konto wurden in der Folge mehrere Tausend Euro abgebucht.

