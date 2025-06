Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Weil im Schönbuch: Schönbuchbahn - E-Scooter-Fahrerin stirbt nach Unfall von Montag

Ludwigsburg (ots)

Wie wir bereits am Montag (23.06.2025) berichteten, hat sich am Montagnachmittag (23.06.2025), gegen 14.15 Uhr auf dem Streckenabschnitt der Schönbuchbahn zwischen Weil im Schönbuch und Holzgerlingen ein schwerer Bahnunfall ereignet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/6061362 und https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/6061391 ). Eine 18 Jahre alte E-Scooter-Fahrerin soll beim Überqueren eines Bahnübergangs von einem Zug erfasst und zunächst schwer verletzt worden sein. Am Dienstagnachmittag (24.05.2025) erlag die junge Frau in einer Klinik ihren Verletzungen. Laut der für die Schönbuchbahn zuständigen Württembergischen Eisenbahn Gesellschaft ist Bahnübergangstechnik des betreffenden Bahnübergangs mit einer Lichtzeichenanlage (gelb/rot) sowie einem Akustiksignal ausgestattet. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. Durch die Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde ein Sachverständiger zur Klärung des Unfallhergangs hinzugezogen.

