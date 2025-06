Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil im Schönbuch: Schönbuchbahn - Unfall auf der Strecke zwischen Weil im Schönbuch und Holzgerlingen (mit kleiner Korrektur)

Ludwigsburg (ots)

Am Montag (23.06.2025) ereignete sich gegen 14.15 Uhr auf dem Streckenabschnitt der Schönbuchbahn zwischen Weil im Schönbuch und Holzgerlingen ein schwerer Bahnunfall. Gemäß den derzeitigen Erkenntnissen der Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg wollte eine 18 Jahre alte Frau mit einem E-Scooter einen Bahnübergang aus Richtung des Bäumlesweg in Weil im Schönbuch in Richtung Bundesstraße 464 überqueren. Nahezu zeitgleich befuhr eine Bahn der Württembergischen Eisenbahn Gesellschaft die Strecke. Die junge Frau wurde vom Zug erfasst und erlitt schwere Verletzungen. Sie musste von einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Insgesamt befanden sich rund 30 Personen im Zug, die nach Freigabe durch den zuständigen Notfallmanager von der Feuerwehr aus dem Zug geleitet wurden. Sie wurden vor Ort durch den Ortsverein des DRK betreut und mit Getränken versorgt. Derzeit dauern die Ermittlungen vor Ort an. Die Strecke ist bis auf weiteren gesperrt. Durch die Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde ein Gutachter zur Klärung des Unfallhergangs bestellt. An dem unbeschrankten Bahnübergang befindet sich ein Andreaskreuz mit rotem Blinklicht. Ist das Blinklicht in Betrieb, besteht eine Wartepflicht für den kreuzenden Verkehr.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell