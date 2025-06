Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Murr: Zeugen nach Raub gesucht

Ludwigsburg (ots)

Mutmaßlich mit einem schwarzen PKW mit weißem Dach flohen zwei bislang unbekannte Täter am Samstag (21.06.2025) gegen 15.00 Uhr nachdem sie einen 37-jährigen Mann im Eichenweg in Murr niedergeschlagen und eine Münze entwendet hatten. Der Geschädigte hatte eine Goldmünze in vierstelligem Wert über ein Online-Kleinanzeigen-Portal zum Verkauf angeboten. Die beiden Täter täuschten Kaufinteresse vor und schlugen bei dem Treffen unvermittelt zu.

Die Täter sollen zwischen 20 und 25 Jahre alt sein und viele Tätowierungen haben.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de mit der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell