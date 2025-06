Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bondorf: Reifen zerstochen - Zeugen und weitere Geschädigte gesucht

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Samstag (21.06.2025) 13:00 Uhr und Sonntag (22.06.2025) 08:30 Uhr trieb ein noch unbekannter Täter in der Boschstraße in Bondorf sein Unwesen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand zerstach der Unbekannte an zehn geparkten Fahrzeugen mindestens einen Reifen. Betroffen sind drei VW, zwei Opel, zwei Ford, ein Chrysler, ein Audi sowie ein Peugeot. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt. Bereits am vergangenen Wochenende kam es zu gleichgelagerten Taten (wir berichteten unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/6056464) Ob mögliche Tatzusammenhänge bestehen, auch zu weiteren Sachbeschädigungen im Gemeindebereich, ist Gegenstand der weiteren polizeilichen Ermittlungen. Zeugen und weitere Geschädigte werden gebeten, sich beim Polizeiposten Gäu unter Tel. 07032 95491-0 oder per E-Mail an herrenberg.prev@polizei.bwl.de zu melden.

