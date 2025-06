Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bondorf: Zeugen nach Sachbeschädigungen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Nach mehreren Sachbeschädigungen, die ein noch unbekannter Täter am Samstagabend (21.06.2025) gegen 21:00 Uhr im Gemeindegebiet von Bondorf verübte, sucht der Polizeiposten Gäu, Tel. 07032 95491-0 oder E-Mail: herrenberg.prev@polizei.bwl.de, noch weitere Geschädigte und Zeugen.

Ein bislang unbekannter Mann, der mit einer dunkelblauen Jeans, einer grünen Jacke sowie einem grünen Käppi bekleidet gewesen sein soll, warf zunächst einen Stein gegen die Fensterscheibe eines in der Hindenburgstraße ansässigen Bankinstitutes und beschädigte diese hierdurch. Auf seinem weiteren Weg beschädigte der Unbekannte in der Boschstraße zudem noch die Scheiben eines geparkten Dacia sowie eines geparkten Ford. Gemäß den ersten polizeilichen Ermittlungen ist der Täter anschließend weiter in Richtung Benzstraße gelaufen.

