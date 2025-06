Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Scheibe eines VW eingeschlagen

Ludwigsburg (ots)

Bislang unbekannte Täter schlugen am Sonntag (22.06.2025) zwischen 14:00 Uhr und 15:00 Uhr die Seitenscheibe eines in der Maichinger Straße in Sindelfingen geparkten VW ein. Aus dem Inneren entwendeten die Unbekannten eine Geldbörse mit Bargeld und persönlichen Dokumenten. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Sindelfingen sucht Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können. Diese werden gebeten, sich unter Tel 07031 697-0 oder per E-Mail an sindelfingen.prev@polizei.bwl.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell