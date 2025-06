Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Unbekannter wirft Knallkörper in Vereinsheim

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter warfen am Sonntag (22.06.2025) gegen 01:00 Uhr einen brennenden Böller durch das geöffnete Fenster eines Vereinsheimes in der Ernst-Barlach-Straße in Sindelfingen. Durch die Detonation des Knallkörpers erlitt ein 20-jähriger Gast einer dort stattfindenden Feierlichkeit leichte Verletzungen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sindelfingen unter Tel. 07031 697-0 oder per E-Mail an sindelfingen.prev@polizei.bwl.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell