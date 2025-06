Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Markgröningen: 46-Jähriger alkoholisiert in Unfall verwickelt

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag (21.06.2025) ereignete sich gegen 19:15 Uhr in der Straße "Im Langen Felde" in Markgröningen ein Verkehrsunfall, bei dem ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro entstand. Ein 46-jähriger Kia-Lenker kam vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung zunächst nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem am Straßenrand geparkten Fiat. Hierauf lenkt der 46-Jährige gegen, bevor er erneut nach links abkam und wenig später mit einem weiteren am Fahrbahnrand geparkten Skoda kollidierte. Durch die Kollision kippte sein Kia zur Seite. Bei dem Verkehrsunfall erlitt der 46-Jährige leichte Verletzungen, er wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Sowohl der Kia als auch der Skoda waren nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem Fahrzeuglenker einen Wert von knapp 2,6 Promille. Der Mann musste sich im Anschluss einer Blutentnahme unterziehen. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell