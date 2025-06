Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Angelsportartikel bei Einbruch in Hand entwendet

Bergisch Gladbach (ots)

In der Nacht zu Mittwoch (04.06.) brachen zwei unbekannte Täter in eine Gaststätte eines Angelparks in Diepeschrath ein. Zeugen hielten sich in der Nacht in einem Nebenraum der Gaststätte auf und hörten gegen 02:25 Uhr laute Geräusche aus dem Aufenthaltsraum. Durch eine kleine Lichtquelle konnte ein Zeuge zwei dunkel gekleidete Männer erkennen, die sich in deutscher Sprache flüsternd unterhielten. Kurze Zeit später flüchteten die Täter durch die Eingangstür der Gaststätte in unbekannte Richtung.

Die alarmierten Polizeibeamten führten eine Nahbereichsfahndung durch, welche jedoch nicht zur Ergreifung der Täter führte. Nach ersten Erkenntnissen brachen die Täter die Eingangstür der Gaststätte gewaltsam auf und entwendeten diverse Angelsportartikel aus dem Innenraum.

Die Polizei nahm eine entsprechende Strafanzeige auf und hat bereits eine Spurensicherung veranlasst. Zeugen, die nähere Hinweise zu dieser Tat oder den flüchtigen Tätern geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 02202 205-0 an das zuständige Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg zu wenden. (ch)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell