POL-RBK: Wermelskirchen - Fahrer flüchtet mit gestohlenem Motorrad vor Polizisten

Leichlingen (ots) - Am gestrigen Sonntag (01.06.) ist die Polizei in die Innenstadt gerufen worden, wo ein Anzeigenerstatter in der Straße "Im Brückerfeld" auf die Polizisten wartete. Nach Angaben des Geschädigten hatten Unbekannte in einem Tatzeitraum von 15:15 Uhr bis 16:40 Uhr seinen E-Scooter entwendet. Das Elektrokleinstfahrzeug war in diesem Zeitraum mit einem Schloss an einem Verkehrszeichenmast am Rande eines ...

mehr